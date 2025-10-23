Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımda!

Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlenen ünlü oyuncu Bora Akkaş, aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan’la ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak ünlü oyuncunun zor günler geçirdiği öğrenildi. Akkaş'ın kızı Suzan'ın, dört gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

"‘YARIN ÇIKAR’ DİYE DİYE DÖRDÜNCÜ GECEYE GELDİK"

Suzan’ın zatürre nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken annesi Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kızlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek sevenlerinden gelen desteğe teşekkür etti:

"Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. ‘Yarın çıkar’ diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar."

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, şimdilerde Veliaht dizisinde Zafer Karslı karakterine hayat veriyor.