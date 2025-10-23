Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımda!

Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımda!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Bora Akkaş’ın kızı Suzan'ın, zatürre nedeniyle dört gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenildi.

Şubat 2023’te Oben Alkan ile evlenen ünlü oyuncu Bora Akkaş, aynı yıl dünyaya gelen kızları Suzan’la ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Ancak ünlü oyuncunun zor günler geçirdiği öğrenildi. Akkaş'ın kızı Suzan'ın, dört gündür yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtildi.

bora-akkas.jpg

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve bebeği kaza geçirdi: Sağlık durumlarını arkadaşı açıkladıÜnlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve bebeği kaza geçirdi: Sağlık durumlarını arkadaşı açıkladı

"‘YARIN ÇIKAR’ DİYE DİYE DÖRDÜNCÜ GECEYE GELDİK"

Suzan’ın zatürre nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenilirken annesi Oben Alkan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kızlarının sağlık durumuyla ilgili bilgi vererek sevenlerinden gelen desteğe teşekkür etti:

"Arayan, soran, dua eden, kalbi bizimle olan herkese binlerce teşekkürler. Biz iyiyiz. Hâlâ yoğun bakımdayız. ‘Yarın çıkar’ diye diye dördüncü geceye geldik ama yarın normal odaya alıyorlar."

bora-akkas-kizi.webp

Ünlü oyuncu Bora Akkaş, şimdilerde Veliaht dizisinde Zafer Karslı karakterine hayat veriyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

