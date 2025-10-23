Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve bebeği kaza geçirdi: Sağlık durumlarını arkadaşı açıkladı

Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu ve bebeği kaza geçirdi: Sağlık durumlarını arkadaşı açıkladı
İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve kızı Sora ile Bağdat Caddesi’nde bir motosiklet kazası geçirdi. Ünlü oyuncu ve bebeğinin sağlık durumunu arkadaşı açıkladı.

Geçen hafta kızı Sora'yı dünyaya getiren ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, eşi Ural Kaspar ve kızı Sora ile İstanbul Bağdat Caddesi’nde kaza geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Erenköy Kantarcı Rıza sokak çıkışında bir pastanenin köşesinde yaşanan kazada, bir araç seyir halindeki motosiklete çarptı.

kaza-11zon-2.jpg

​​​​Kontrolden çıkan motosiklet, kaldırımda bebekleriyle yürüyen ünlü oyuncu ve eşinin üzerine savruldu. Kazada İrem Helvacıoğlu yaralandı.

İrem Helvacıoğlu ve bebeğinin sağlık durumu merak edilirken, arkadaşı Sebile Ölmez sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

irem-helvacioglu-esi.webp

"KÜÇÜK BİR DİKİŞİ VAR, TABURCU OLACAK"

Ölmez'in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İrem iyi, bebek evde sapasağlam. Herkes sakin olsun. Yalan haberlere itibar etmeyin. İrem’in küçük bir dikişi var, taburcu olacak. Haberlere inanmayın, yanındayız."

Kaza yapan motosiklet sürücüsü genç kadının da yaralandığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

irem-helvacioglu.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

