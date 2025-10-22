Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi cezaevine girdi!

Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi cezaevine girdi!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un cezaevine girdiği iddia edildi.

Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığını ve cezaevine girdiği iddia etti.

Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü. Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta kaldığını belirtti" ifadelerini kullandı.

kivanc-melisa.webp

Kanlı mendille korkutmuştu: Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı!Kanlı mendille korkutmuştu: Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı!

"DÜN TAHLİYE EDİLDİ"

İddianın ardından ise aileye yakın bir kaynak, haberi doğrulayıp Melisa Dilara Tatlıtuğ’un dün tahliye olduğunu söyledi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Haberin ardından açıklama yapan Melisa Tatlıtuğ'un avukatı şu ifadeleri kullandı.

"Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır.

Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır."

kivanc-melisa-tatlitug.jpg

Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Magazin
Hülya Avşar geri döndü: Yeni imajı gündem oldu
Hülya Avşar geri döndü: Yeni imajı gündem oldu
Kanlı mendille korkutmuştu: Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı!
Kanlı mendille korkutmuştu: Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı!