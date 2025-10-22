Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi cezaevine girdi!

Sunucu İlknur Özkuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un kız kardeşi Melisa Dilara Tatlıtuğ'un, eski eşinin sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle tutuklandığını ve cezaevine girdiği iddia etti.

Melisa Dilara Tatlıtuğ’un Hendek Cezaevi’nde tutuklu olduğunu, bilgiyi aynı koğuşta kalan bir kişinin kendisini arayarak verdiğini öne sürdü. Özkuş, "Beni cezaevinden biri aradı ve Melisa Tatlıtuğ’un aynı koğuşta kaldığını belirtti" ifadelerini kullandı.

"DÜN TAHLİYE EDİLDİ"

İddianın ardından ise aileye yakın bir kaynak, haberi doğrulayıp Melisa Dilara Tatlıtuğ’un dün tahliye olduğunu söyledi.

AVUKATI AÇIKLAMA YAPTI

Haberin ardından açıklama yapan Melisa Tatlıtuğ'un avukatı şu ifadeleri kullandı.

"Müvekkilimiz Dilara Melisa Tatlıtuğ hakkında, bir süre önce yaşadığı sözlü bir tartışma sonrasında karşı tarafın şikayeti üzerine adli bir süreç başlatılmıştır. Müvekkilimiz, bu süreçte kendisine yapılan tebligatları takip edememesi nedeniyle yasal itiraz sürelerini kaçırmıştır. Bu nedenle kanuni itiraz haklarını kullanamayan müvekkilimiz usul hükümleri gereğince kısa süreli bir tutukluluk yaşamış ancak sonrasında serbest bırakılmıştır."

