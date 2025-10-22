Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!

Çağlar Ertuğrul, adına açılan sahte TikTok hesabında paylaşılan bornozlu fotoğraf sonrası sosyal medyadan uyarıda bulundu.

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, adına açılan sahte bir TikTok hesabından yapılan paylaşımlar üzerine sosyal medyadan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hesap üzerinden paylaşılan bornozlu bir fotoğrafın ardından Ertuğrul, resmi TikTok hesabının 'caglarertugrul624' olduğunu açıkladı.

aglar-ertugrul-bornoz.jpg

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şunları söyledi:

"Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım var: caglarertugrul624. Neden 624 olduğunu da bilmiyorum, ben aldığımda öyleydi. Parodi ve fan hesabı açabilirsiniz ama resmi hesap yazmayın."

Çağlar Ertuğrul, sahte hesapların eski paylaşımları üzerinden etkileşim ve kazanç sağlamasına karşı uyarıda bulunarak, "Bu arada sanırım başkası adına hesap açıp 'resmi hesap' yazmak suç diye biliyorum." ifadesini kullandı.

aglar-ertugrul-hesap.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

