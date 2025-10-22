Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!

Ünlü oyuncu Çağlar Ertuğrul, adına açılan sahte bir TikTok hesabından yapılan paylaşımlar üzerine sosyal medyadan açıklama yapmak zorunda kaldı.

Hesap üzerinden paylaşılan bornozlu bir fotoğrafın ardından Ertuğrul, resmi TikTok hesabının 'caglarertugrul624' olduğunu açıkladı.

Ebru Gündeş'in boşanma sebebi Elif Buse Doğan mı? "10 gün önce..."

"BU AÇIKLAMAYI YAPMAK ZORUNDA KALDIM"

Ünlü oyuncu, paylaşımında şunları söyledi:

"Bu açıklamayı yapmak zorunda kaldım. Çünkü maalesef oltaya gelenler olmuş. Benim tek TikTok hesabım var: caglarertugrul624. Neden 624 olduğunu da bilmiyorum, ben aldığımda öyleydi. Parodi ve fan hesabı açabilirsiniz ama resmi hesap yazmayın."

Çağlar Ertuğrul, sahte hesapların eski paylaşımları üzerinden etkileşim ve kazanç sağlamasına karşı uyarıda bulunarak, "Bu arada sanırım başkası adına hesap açıp 'resmi hesap' yazmak suç diye biliyorum." ifadesini kullandı.

Dilan Çıtak'ın paylaşımı olay oldu! İbrahim Tatlıses'e gönderme mi yaptı?