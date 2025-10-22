Ebru Gündeş'in boşanma sebebi Elif Buse Doğan mı? "10 gün önce..."

Şubat 2024'te iş insanı Murat Özdemir ile Dubai'de evlenen ve dördüncü kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş, fikir ayrılıkları nedeniyle ile ayrılma kararı aldıklarını belirtmişti. Çiftin, 1,5 yıl süren evliliği geçtiğimiz ay sona ermişti.

Sosyal medyada ise Murat Özdemir’in, Gündeş’i, Elif Buse Doğan ile aldattığı ve bunun boşanmaya neden olduğu yönünde iddialar yer almıştı.

Şarkıcı Elif Buse Doğan ise konuyla ilgili bir açıklama yaptı ve söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirtti. Ünlü şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde hakkımda çıkan haberlerin ardı arkası kesilmediği için bu açıklamayı yapmak zorunda kalıyorum. Özel hayatımla ilgili bugüne kadar hiçbir zaman konuşmadım ve konuşmak istemememe rağmen, açıklama yapmak zorunda bırakılıyorum.

"ON GÜN ÖNCE ARKADAŞ GRUBUM ARACILIĞIYLA TANIŞTIM"

Haberlere konu olan kişi ile on gün önce arkadaş grubum aracılığıyla tanıştığım doğrudur. Bunun dışında yazılan ve paylaşılan tüm iddialar tamamen yalandır ve hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır.

"YASAL SÜRECİ SONUNA KADAR SÜRDÜRECEĞİM"