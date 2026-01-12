Gözaltına alınan Can Yaman Türk basınını İtalyanlara şikayet etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde aralarında Bebek Otel de olmak üzere birçok adrese gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Can Yaman da yer aldı.

Uyuşturucu ve Bebek Otel korkusu Alaçatı'yı sarstı!

SERBEST BIRAKILIR BIRAKILMAZ İTALYA'YA DÖNDÜ

Ünlü oyuncu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise serbest bırakıldı. Yaman, vakit kaybetmeden uzun süredir yaşamını sürdürdüğü İtalya’nın başkenti Roma’ya geri döndü.

Hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, İtalya'ya gider gitmez sosyal medya hesabı üzerinden İtalyanca bir açıklama yayınladı.

Ersoy ve Güngör'ün ifadesi ortaya çıktı

"TÜRK BASINI BANA HER ZAMAN KÖTÜ DAVRANDI"

Türk basınını eleştiren ve İtalyan medyasından, gelen haberlere itibar etmemesini isteyen Can Yaman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: