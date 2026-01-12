Gözaltına alınan Can Yaman Türk basınını İtalyanlara şikayet etti

Gözaltına alınan Can Yaman Türk basınını İtalyanlara şikayet etti
Yayınlanma:
Geçtiğimiz günlerde uyuşturucu operasyonu kapsamında gözaltına alınıp serbest bırakılan ünlü oyuncu Can Yaman, sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından İtalyanca bir açıklama yapan Yaman, "Türk basını bana her zaman kötü davrandı" diyerek İtalyanlara çağrıda bulundu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında, geçtiğimiz günlerde aralarında Bebek Otel de olmak üzere birçok adrese gece saatlerinde eş zamanlı baskın yapıldı.

Yapılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında ünlü oyuncu Can Yaman da yer aldı.

can-yaman-2.webp

Uyuşturucu ve Bebek Otel korkusu Alaçatı'yı sarstı! Lüks oteller birer birer boşaltılıyorUyuşturucu ve Bebek Otel korkusu Alaçatı'yı sarstı!

SERBEST BIRAKILIR BIRAKILMAZ İTALYA'YA DÖNDÜ

Ünlü oyuncu, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından ise serbest bırakıldı. Yaman, vakit kaybetmeden uzun süredir yaşamını sürdürdüğü İtalya’nın başkenti Roma’ya geri döndü.

Hakkındaki iddialar karşısında sessizliğini koruyan ünlü oyuncu, İtalya'ya gider gitmez sosyal medya hesabı üzerinden İtalyanca bir açıklama yayınladı.

can-yaman-1.webp

Ceyda Ersoy ve Doğukan Güngör'ün ifadesi ortaya çıktı: Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmışlardıErsoy ve Güngör'ün ifadesi ortaya çıktı

"TÜRK BASINI BANA HER ZAMAN KÖTÜ DAVRANDI"

Türk basınını eleştiren ve İtalyan medyasından, gelen haberlere itibar etmemesini isteyen Can Yaman, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

  • "Sevgili İtalyan basını, Türk basını bana her zaman kötü davrandı, bu yeni bir şey değil! Ama siz farklısınız! Lütfen gelen haberleri kopyala yapıştır yapma hatasını yapmayın.
  • Polisin geniş çaplı soruşturmalar yürüttüğü ve birçok ünlü kişiyi tutukladığı bir dönemde, uyuşturucuyla kulüplerde takıldığımı gerçekten mi düşünüyorsunuz? Bu uzaktan bile doğru olsaydı, bu kadar çabuk serbest bırakılıp ertesi gün İtalya’ya dönemezdim. Sizi seviyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Magazin
Beşiktaş'ın genç yıldızı ünlü oyuncu ile görüntülendi
Beşiktaş'ın genç yıldızı ünlü oyuncu ile görüntülendi
Şarkıcı Cansever’den müjdeli haber: Kanseri yendik!
Şarkıcı Cansever’den müjdeli haber: Kanseri yendik!