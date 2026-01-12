Uyuşturucu ve Bebek Otel korkusu Alaçatı'yı sarstı! Lüks oteller birer birer boşaltılıyor

Yayınlanma:
İstanbul'da ünlü isimlere yönelik uyuşturucu operasyonunda Bebek Otel'in sahibi Muzaffer Yıldırım'ın tutuklanması, Çeşme Alaçatı'da şok etkisi yarattı. Yıldırım'ın sahibi olduğu The Stay Otel'deki müşterilerin "Soruşturma bize de uzanır mı?" korkusuyla tedirgin olduğu iddia edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü ve magazin dünyasını sarsan uyuşturucu soruşturması, etkisini Ege kıyılarına kadar taşıdı. Bebek Otel'in sahibi ünlü işletmeci Muzaffer Yıldırım'ın tutuklanması, Çeşme Alaçatı'daki lüks işletmelerde ve jet sosyetede büyük bir paniğe neden oldu.

THE STAY OTEL'DE "SORUŞTURMA" KORKUSU

Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre, Muzaffer Yıldırım'ın sahibi olduğu ve özel müşterilerini ağırladığı Alaçatı'daki lüks otel The Stay'de kalan misafirler diken üstünde. Otelde düzenlenen özel davetler, tadım geceleri ve seçkin organizasyonlara katılan bazı isimlerin, yürütülen operasyonlar nedeniyle emniyet güçlerinin radarına girip girmediklerini merak ettiği ve büyük bir endişe yaşadığı öne sürüldü.

AKP mahallesinde Bebek Otel çatlağı! "Sonuçlarından iktidar zarar görecek"AKP mahallesinde Bebek Otel çatlağı! "Sonuçlarından iktidar zarar görecek"

"SIRA BİZE Mİ GELİYOR?"

Alaçatı'daki tedirginliğin tek sebebi Bebek Otel operasyonu değil. Daha önceki operasyonlarda jet sosyetenin yakından tanıdığı ve uğrak mekanı olan Momo Beach'in sahibi Burak Beşer ile Limon Kafe'nin sahibi Yasin Burak Becek'in de tutuklanması, korkuyu körükledi. "Bize de bir soruşturma gelir mi?" endişesi taşıyan müşterilerin, tatillerini yarıda keserek otellerden ayrılmaya başladığı iddia edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

