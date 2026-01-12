AKP mahallesinde Bebek Otel çatlağı! "Sonuçlarından iktidar zarar görecek"

İstanbul’daki Bebek Otel’e yapılan baskın ve sonrasında yaşananlar kamuoyunda geniş yankı bulurken, tartışma AKP mahallesine sıçradı. 26 kişiye yönelik operasyonda gözaltına alınıp tutuklanan 19 isimden biri olan otelin işletme müdürü Arif Altunbulak’ın ifadesinin sızdırılarak basına servis edilmesi, iktidara yakın isimler arasında kavgayı başlattı.

Eski AKP MKYK üyesi Mücahit Birinci, gazeteci Cem Küçük’ün sosyal medyadaki açıklamalarına çok sert çıktı. Küçük’ün, 28 Aralık 2025’te otelde bulunan herkesten kan, saç, idrar ve tırnak örneği alınması gerektiğini savunmasına Birinci, “Burası muz cumhuriyeti mi?” sözleriyle karşılık verdi.

"BU KONUNUN SONUÇLARINDAN SEN DEĞİL İKTİDAR ZARAR GÖRECEK"

Birinci’nin açıklamaları zehir zemberek ifadelerle doluydu:

"Arkadaşım, sen kafayı mı yedin? Burası muz cumhuriyeti mi? Sana bu selahiyeti kim veriyor? Bu mantığın nasıl sonuçlar doğuracağını sana anlatmayacağım. Çünkü bu konunun sonuçlarından sen değil iktidar zarar görecek. O söylediğin şeyler ne FETÖ döneminde oldu ne de 28 Şubat sürecinde. Kafayı mı yediniz? Otelde bulunan herkesten örnek alınması gerekir demek ne anlama geliyor?"

"DEVLETİN NAMUSU TEHLİKEDE, SIZINTILARA SESSİZ KALINAMAZ"

Birinci, ayrıca "Kamera kayıtları sızdırılır mı? İletişim içeriği sızdırılır mı?" diyerek, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na da atıfta bulunarak, bu tür sızıntıların devletin güvenliğini tehlikeye attığını iddia etti.

Mücahit Birinci, açıklamasında bu tür adımların “devletin namusunu” tehlikeye attığını, halkın güvenini sarstığını ve toplumda travmalara yol açtığını söyledi. Birinci ayrıca, “Bunlar nasıl olaylar?” diyerek, soruşturma sızıntılarına karşı sessiz kalınmaması gerektiğini vurguladı.

TARTIŞMANIN FİTİLİNİ NE ATEŞLEMİŞTİ?

Tartışma, Cem Küçük'ün sosyal medyadan yaptığı paylaşımla başlamıştı. Küçük, 28 Aralık 2025’te otelde bulunan herkesten kan, saç, idrar ve tırnak örneği alınması gerektiğini savunmuştu. Bu açıklama, soruşturmanın gizliliğine zarar verdiği ve hukuksuz bir uygulama çağrısı olduğu gerekçesiyle eleştiri toplamıştı.