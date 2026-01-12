Beşiktaş'ın genç yıldızı ünlü oyuncu ile görüntülendi

Beşiktaş'ın genç yıldızı ünlü oyuncu ile görüntülendi
Yayınlanma:
Beşiktaş’ın 21 yaşındaki genç kalecisi Emre Bilgin, oyuncu Türkü Su Demirel ile Kuruçeşme’de kol kola görüntülendi.

Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ile oyuncu Türkü Su Demirel, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kuruçeşme’de birlikte objektiflere yansıdı.

İkili, kol kola bir mekana giriş yaptıkları sırada görüntülendi.

nlu-oyuncu-besiktasli-futbolcuyla-yakalandi-1.webp

ŞAPKASIYLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Hürriyet'in haberine göre, görüntülendiği sırada şapkasıyla yüzünü saklamaya çalışan Emre Bilgin, bu çabasında başarılı olamadı.

Muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” şeklindeki sözlerine karşılık veren Bilgin ve Demirel, “Teşekkür ederiz, iyi akşamlar” açıklamasını yaparak mekana girdi.

nlu-oyuncu-besiktasli-futbolcuyla-yakalandi-2.webp

Gözaltına alınan Can Yaman Türk basınını İtalyanlara şikayet ettiCan Yaman Türk basınını şikayet etti

EMRE BİLGİN’İN KARİYERİ

Futbola 2013 yılında Bayrampaşa Demirspor’da başlayan 21 yaşındaki Emre Bilgin, 17 Ekim 2014 tarihinde Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig’deki ilk maçına 19 Mart 2022 tarihinde Hatayspor karşısında çıkan Bilgin, 6 Temmuz 2023 tarihinde bir sezonluğuna Fatih Karagümrük’e kiralandı.

emre-bilgin.jpg

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

27 yaşındaki Türkü Su Demirel ise oyunculuk kariyerine 2018 yılında başladı. Demirel, Muhteşem İkili, Maraşlı, Son Nefesime Kadar ve Kader Oyunları gibi birçok dizi ve film projelerinde rol aldı.

turku-su-demirel.webp

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Magazin
Gözaltına alınan Can Yaman Türk basınını İtalyanlara şikayet etti
Gözaltına alınan Can Yaman Türk basınını İtalyanlara şikayet etti
Şarkıcı Cansever’den müjdeli haber: Kanseri yendik!
Şarkıcı Cansever’den müjdeli haber: Kanseri yendik!