Beşiktaş'ta forma giyen 21 yaşındaki kaleci Emre Bilgin ile oyuncu Türkü Su Demirel, önceki gün sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Kuruçeşme’de birlikte objektiflere yansıdı.

İkili, kol kola bir mekana giriş yaptıkları sırada görüntülendi.

ŞAPKASIYLA YÜZÜNÜ GİZLEMEYE ÇALIŞTI

Hürriyet'in haberine göre, görüntülendiği sırada şapkasıyla yüzünü saklamaya çalışan Emre Bilgin, bu çabasında başarılı olamadı.

Muhabirlerin “İlişkiniz hayırlı olsun” şeklindeki sözlerine karşılık veren Bilgin ve Demirel, “Teşekkür ederiz, iyi akşamlar” açıklamasını yaparak mekana girdi.

EMRE BİLGİN’İN KARİYERİ

Futbola 2013 yılında Bayrampaşa Demirspor’da başlayan 21 yaşındaki Emre Bilgin, 17 Ekim 2014 tarihinde Beşiktaş altyapısına transfer oldu.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig’deki ilk maçına 19 Mart 2022 tarihinde Hatayspor karşısında çıkan Bilgin, 6 Temmuz 2023 tarihinde bir sezonluğuna Fatih Karagümrük’e kiralandı.

BİRÇOK PROJEDE ROL ALDI

27 yaşındaki Türkü Su Demirel ise oyunculuk kariyerine 2018 yılında başladı. Demirel, Muhteşem İkili, Maraşlı, Son Nefesime Kadar ve Kader Oyunları gibi birçok dizi ve film projelerinde rol aldı.