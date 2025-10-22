Tarkan'ın ilk aşkıydı: Yıllar sonra ortaya çıktı

Megastar Tarkan'ın ilk aşkı Bilge Öztürk, uzun bir sessizliğin ardından yıllar sonra ortaya çıktı. Kırmızı halıda boy gösteren Öztürk, yeni imajıyla dikkatleri üzerine çekti.

Tarkan’la yaşadığı 8 yıllık ilişkiyle tanınan avukat ve sporcu Bilge Öztürk, uzun bir aranın ardından yeniden kameraların karşısına çıktı. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam bir derginin düzenlediği gecede kırmızı halıda boy gösterdi.

Yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Öztürk, değişen tarzı ve yeni imajıyla dikkat çekti.

Tarkan’la yıllar önce yaşadığı aşk magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuş, ikili evlilik konusunda anlaşamayınca yollarını dostane şekilde ayırmıştı.

bilge-ozturk-tarkan.webp

TARKAN EŞİYLE TANIŞTIRMIŞTI

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu ile Bilge Öztürk’ü yıllar sonra bir düğünde tanıştırdığı da iddia edilmişti.

Tarkan’dan sonra uzun süre özel hayatını gizli tutan Bilge Öztürk, iki yıl önce fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamaya başlamış, ancak geçtiğimiz yılın sonunda ilişkileri sona ermişti.

bilge-ozturk-001.webp
Bilge Öztürk'ün yeni imajı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

