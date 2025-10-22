Tarkan'ın ilk aşkıydı: Yıllar sonra ortaya çıktı

Tarkan’la yaşadığı 8 yıllık ilişkiyle tanınan avukat ve sporcu Bilge Öztürk, uzun bir aranın ardından yeniden kameraların karşısına çıktı. Ünlü isim, geçtiğimiz akşam bir derginin düzenlediği gecede kırmızı halıda boy gösterdi.

Yıllardır gözlerden uzak bir hayat süren Öztürk, değişen tarzı ve yeni imajıyla dikkat çekti.

Tarkan’la yıllar önce yaşadığı aşk magazin dünyasının en çok konuşulan ilişkilerinden biri olmuş, ikili evlilik konusunda anlaşamayınca yollarını dostane şekilde ayırmıştı.

Kadir İnanır hüngür hüngür ağladı: Gece yarısı telefona sarıldı

TARKAN EŞİYLE TANIŞTIRMIŞTI

Tarkan’ın eşi Pınar Tevetoğlu ile Bilge Öztürk’ü yıllar sonra bir düğünde tanıştırdığı da iddia edilmişti.

Tarkan’dan sonra uzun süre özel hayatını gizli tutan Bilge Öztürk, iki yıl önce fotoğrafçı Bennu Gerede’nin oğlu Daren Gerede Erkaya ile aşk yaşamaya başlamış, ancak geçtiğimiz yılın sonunda ilişkileri sona ermişti.