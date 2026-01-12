Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı

Kibariye'den yıllar sonra gelen Seda Sayan itirafı
Ünlü şarkıcı Kibariye, katıldığı bir programda, uzun yıllar aynı evi paylaştığı Seda Sayan ile ilgili bir itirafta bulundu.

Ünlü şarkıcı Kibariye, katıldığı bir YouTube programında Seda Sayan ile geçmişte paylaştığı ev yaşantısına ve kariyerinin ilk yıllarına dair açıklamalarda bulundu.

Sahne hayatına başladığı dönemde karşılaştığı zorlukları anlatan Kibariye, yaşadıklarını şu sözlerle aktardı:

"Yüzüm gülerken içim acıyordu. Stüdyoda ışıkları kapatıp, gazinolarda perde arkasından şarkı söylemek zorunda kaldım. Bir gün 'Ben Allah'ın insanı değil miyim?' dedim ve çıktım. İnsanlar öyle bir sevdi ki, benden başka hiç kimseyi istemiyorlardı. Sansasyonlarımla değil hep gırtlağımla gündeme geldim."

"İMZAYI BİLE SEDA SAYAN ÖĞRETTİ BANA"

Seda Sayan ile yıllarca aynı evi paylaştıklarını belirten Kibariye, okuma yazma bilmediğini, imza atmayı da Seda Sayan'dan öğrettiğini ifade etti.

Hiç okula gitmediğini dile getiren 65 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Ben okumadım, hiç okula gitmedim. Bir tek yazı... Mesela sen bana dersen ki 'A' nasıl yazılıyor, zar zor yazarım belki. İmzayı bile Seda Sayan öğretti bana." dedi.

Seda Sayan ile 35-40 yıl boyunca bir evin içerisinde yaşadıklarını belirten Kibariye, "Seda temizliği çok sever. Ben yemek yapıyordum, Seda temizlik yapıyordu. Temizliği Seda bitiriyordu, yemeği ben yapıyordum." şeklinde konuştu.

