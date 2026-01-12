Haldun Dormen entübe edildi

Haldun Dormen entübe edildi
Yayınlanma:
Güncelleme:
Usta sanatçı Haldun Dormen'in oğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda babasının entübe edildiğini açıkladı.

Türk tiyatrosunun usta ismi, yönetmen, oyuncu ve yazar Haldun Dormen, geçtiğimiz günlerde enfeksiyon tedavisi sırasında durumunun ağırlaşması üzerine yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

Yoğun bakıma alındıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, "Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir." diyen Dormen'in son durumunu oğlu açıkladı.

haldun-dormen.jpg

Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybettiTürk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti

"BABAMIN BUNU DA ATLATACAĞINA YÜREKTEN İNANIYORUM"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Ömer Dormen, babasının entübe edildiğini açıkladı. Ömer Dormen, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tedavisine yoğun bakımda devam edilen babam, bugün solunumunu daha iyi destekleyebilmek amacıyla entübe edildi. Babamın bunu da atlatacağına yürekten inanıyorum. İnşallah önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberlerini paylaşabiliriz. Dualarınızı eksik etmeyin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kalp krizinde en tehlikeli saat artık biliniyor: Gündüz
TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
Magazin
Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti
Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti
Beşiktaş'ın genç yıldızı ünlü oyuncu ile görüntülendi
Beşiktaş'ın genç yıldızı ünlü oyuncu ile görüntülendi