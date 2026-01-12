Türk tiyatrosunun usta ismi hayatını kaybetti

Çok sayıda tiyatro oyununda rol alan usta oyuncu Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefatı, çocukları tarafından sosyal medyadan duyuruldu.

Türk tiyatrosunun usta isimlerinden Koray Ergun, 68 yaşında hayatını kaybetti. Ankara Sanat Tiyatrosu (AST) ve Ekin Tiyatrosu'nda sergilediği performanslarla tanınan usta sanatçının vefatı, sevenlerini yasa boğdu.

ACI HABERİ EVLATLARI DUYURDU

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden usta oyuncunun vefat haberini evlatları sosyal medya üzerinden paylaştı.

Yayınlanan mesajda, "Babamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Mekanın cennet olsun" ifadelerine yer verildi.

BEYNİNDE UR TESPİT EDİLMİŞTİ

Koray Ergun, geçtiğimiz yılın Şubat ayında sağ elindeki güç kaybı şikayetiyle hastaneye başvurmuştu. Yapılan tetkikler sonucunda beyninde 3 cm çapında bir ur tespit edilen sanatçı, 6 Şubat 2025 tarihinde yaklaşık 5 saat süren bir mikro cerrahi ameliyatı geçirmişti. Ameliyat sonrası tüm urun temizlendiği bildirilmişti.

Tiyatroda sayısız oyunda sahne alan Ergun, sinema ve dizi sektöründe de çok sayıda projede rol aldı.

