Türkan Şoray sahneye çıktı: Rüya görüyor gibiyim

Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğindeki ‘İyilik Korosu’, ‘Yeşilçam Şarkıları-Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri’ni, Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray ile birlikte Ankara’da gerçekleştirdi.

Gecede Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden sahneler gösterilirken, koro tarafından ‘Alyazmalım, Hasretinle Yandı Gönlüm, Duydum Ki Unutmuşsun’ adlı eserlerin de yer aldığı 22 şarkı seslendirildi. Konserde, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Tan Sağtürk ve Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner de vardı.

"ANKARA GELİNİYİM"

Türkan Şoray, sahnede yaptığı konuşmada, şöyle dedi.

"Şu an bir rüya alemindeyim, rüya görüyor gibiyim. Bu havada dışarısı çok soğuk ama sizler buradasınız, sıcacık sevginizi gönderiyorsunuz bana. Ne mutlu bana, çok teşekkür ediyorum.

Ankara’ya her gelişimde, çok özel ve güzel duygular yaşarım. Öncelikle Ata'mız burada olduğu için ve ben kızım Yağmur'u Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'nde kucağıma aldım, yani Ankara geliniyim. Onun için her gelişimde anılarım tazelenir.

Bu akşam dışarısı çok soğuk ama içimizi çok ısıtan, değerli kanun ustası ve virtüöz Ahmet Baran ile çok güzel bir gece olacağına inanıyorum."

"BANA ÇOĞUNLUKLA ŞARKICI ROLLERİ TEKLİF EDİLİRDİ"

Bugüne kadar 200’ün üzerinde filmde rol aldığını söyleyen Şoray, şu ifadeleri de kullandı: