Kadir İnanır hüngür hüngür ağladı: Gece yarısı telefona sarıldı

Ünlü yazar Ahmet Ümit, Lafla Karışık programında Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır’la yaşadığı bir anısını anlattı. İnanır’ın, “Beyoğlu’nun En Güzel Abisi” adlı kitabını okuduktan sonra gözyaşlarına boğulduğunu ve gece yarısı kendisini aradığını söyledi.

"ÇOK ÇOCUK KALPLİDİR"

Gazeteci Şirin Sever ve şef Memet Özer’in hazırlayıp sunduğu programda konuşan Ümit, o anları şöyle anlattı:

"Gece 11.30 telefonum çaldı. Açtım, Kadir Abi… Sesi boğuk, burnunu çekiyor. ‘Alo Ahmet?’ dedi. ‘Buyur abi’ dedim. ‘Ağlıyorum oğlum, ne yazmışsın Nevzat’la Evgenia’nın aşkını, çok dokundu bana ya’ dedi. Beyoğlu’nun En Güzel Abisi’ni okumuş, ağlıyor. Kadir Abi çok duygusal, çok çocuk kalplidir."

"300 BİN BASKI YAPTI"

15’i roman olmak üzere 26 kitabı bulunan, eserleri 37 dile çevrilen Ahmet Ümit, programda yazarlık kariyerine dair de açıklamalarda bulundu. “Kitaptan zengin olan nadir yazarlardan birisiniz diyebilir miyiz?” sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Tek değilim, birkaç kişi daha var ama isimlerini söylemeyeyim. Şanslı bir yazarım. Hatta Avrupa’da en çok okunan yazarlardan biri olabilirim. Son kitabım ‘Yırtıcı Kuşlar Zamanı’ 300 bin baskı yaptı."

