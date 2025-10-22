Beyaz TV sunucusu canlı yayında fenalaştı

Yayınlanma:
Beyaz TV'de ekrana gelen Beyaz Magazin programının sunucularından Sinem Yıldız, canlı yayın esnasında aniden fenalaştı.

Arto ile birlikte Beyaz Magazin programının sunuculuğunu yapan Sinem Yıldız canlı yayında fenalaştı. Arto'nun konuştuğu esnada araya giren Sinem Yıldız, "Çok kötü bir şey oluyor bana, vücudumda enteresan bir uyuşma oldu. Beni hemen alın." ifadelerini kullandı.

Canlı yayın esnasında rahatsızlanan Yıldız'ın yanında bulunan Arto, büyük şaşkınlık yaşadı. Yıldız'ı sakinleştirmeye çalışarak, "Acele kalkma" dedi.

Arto'nun sakinleştirmeye çalışmasında rağmen Sinem Yıldız, "Kalbimde sıkışma oldu" diyerek yardım istedi. O anların ardından Sinem Yıldız görüntüden çıkarken, programa acil olarak ara verildi.

sinem-yildiz.webp

Tanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha! Oğlu duyurduTanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha! Oğlu duyurdu

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Hastaneye kaldırılan Sinem Yıldız'ın sağlık durumu ile ilgili ilk açıklamayı Arto yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Arto, Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti ve izleyicilere endişelenmemeleri yönüne çağrı yaptı.

Durumunun iyi olduğu belirtilen Yıldız, ertesi gün programa geri döndü.

sinem-yildiz-fenalasti.webp

Murat Dalkılıç 12'nci kez ameliyat oldu: Son hali ortaya çıktıMurat Dalkılıç 12'nci kez ameliyat oldu: Son hali ortaya çıktı

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Meteoroloji’den çifte uyarı: İki bölgede 5 il için şiddetli yağış alarmı
Merkez Bankası’nda yolsuzluk itirafları
Magazin
Tarkan'ın ilk aşkıydı: Yıllar sonra ortaya çıktı
Tarkan'ın ilk aşkıydı: Yıllar sonra ortaya çıktı
Kadir İnanır hüngür hüngür ağladı: Gece yarısı telefona sarıldı
Kadir İnanır hüngür hüngür ağladı: Gece yarısı telefona sarıldı
Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisiyle para basacak
Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisiyle para basacak