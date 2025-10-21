Murat Dalkılıç 12'nci kez ameliyat oldu: Son hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç, uzun yıllardır mücadele ettiği burun rahatsızlığı nedeniyle zorlu bir süreçten geçmeye devam ediyor. Ünlü ismin, arka arkaya geçirdiği operasyonlara bir yenisini daha eklediği ve 12'nci kez bıçak altına yattığı öğrenildi.

Magazin programı Gel Konuşalım'ın sunucusu Ece Erken, Murat Dalkılıç'ın 12'nci kez burun ameliyatı olduğunu canlı yayında duyurdu ve şarkıcının son halini ekranlara taşıdı.

Murat Dalkılıç'ın son hali

"HAYATIMIN EN ZOR ZAMANLARI BAŞLADI" DEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı, yaşadığı sıkıntıyı daha önceki açıklamalarında şu sözlerle dile getirmişti:

"Benim bir hastalığım var. Burun kemiklerim dışarı doğru çıkıyordu. Doktor, o kemikleri alırken kıkırdağımı da almış. Benim hayatımın en en zor zamanları başladı. Oramdan buramdan bir şeyler alınıp sürekli burnuma eklendi."

Dalkılıç, 11. burun ameliyatını ise geçtiğimiz Şubat ayında olmuştu.

