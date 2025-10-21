Safiye Soyman'dan Fatih Ürek paylaşımı: Dört gözle uyanmanı bekliyoruz

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yakın dostu Fatih Ürek için sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı. Ürek’in sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken, Soyman, takipçilerinden dua istedi.

Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı yanıtı: Gerçekten utanıyorum!

"TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI SENDE"

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek için dua isteyen Safiye Soyman, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ah benim canım arkadaşıma toplu dua yapalım lütfen. Neşe dolu arkadaşım, hayat dolu… Dört gözle, sevinçle seni bekliyoruz, senin uyanmanı bekliyoruz canım benim. Bütün dualarım seninle. Dualarımız senin üstüne canım benim, iyi kalplim. Bütün Türkiye’nin gözü kulağı sende canım arkadaşım."

Cem Boyner ikinci torununu kucağına aldı

Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.