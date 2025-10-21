Safiye Soyman'dan Fatih Ürek paylaşımı: Dört gözle uyanmanı bekliyoruz

Safiye Soyman'dan Fatih Ürek paylaşımı: Dört gözle uyanmanı bekliyoruz
Geçirdiği kalp krizi sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek için yakın arkadaşı Safiye Soyman, duygusal bir paylaşım yaptı.

Ünlü sanatçı Safiye Soyman, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren yakın dostu Fatih Ürek için sosyal medyada duygu dolu bir paylaşım yaptı. Ürek’in sağlık durumu sevenlerini endişelendirirken, Soyman, takipçilerinden dua istedi.

"TÜRKİYE'NİN GÖZÜ KULAĞI SENDE"

Evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tedavisi süren Fatih Ürek için dua isteyen Safiye Soyman, birlikte çekildikleri bir fotoğrafı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Ah benim canım arkadaşıma toplu dua yapalım lütfen. Neşe dolu arkadaşım, hayat dolu… Dört gözle, sevinçle seni bekliyoruz, senin uyanmanı bekliyoruz canım benim. Bütün dualarım seninle. Dualarımız senin üstüne canım benim, iyi kalplim. Bütün Türkiye’nin gözü kulağı sende canım arkadaşım."

Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Ünlü sanatçının yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.

