Cem Boyner ikinci torununu kucağına aldı

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, 1982 yılında evlendiği Bilgün Sazak ile olan evliliğinden Emine, Elif ve Ayşe adında üç kız çocuğu sahibi olmuştu. Çift, 1992 yılında ise boşanmıştı.

2021 yılında bir yıldır evli olduğu iş insanı Cem Telvi ile boşanan Ayşe Boyner ise geçen yıl Instagram'da paylaştığı bir fotoğrafla Metin Anter ile aşk yaşadığını duyurmuştu. İlişkilerini resmiyete döken çift, haziran sonunda ise nikâh masasına oturmuştu.

BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ

Dün çiftten mutlu haber geldi. Bebek sevinci yaşayan çift, önceki gün dünyaya gelen oğullarına Rafael Rumi ismini verdi.

Daha önce Emine Boyner'den bir kız torun sahibi olan anneanne Bilgün Sazak ve dede Cem Boyner ikinci torun mutluluğunu yaşarken, Metin Anter ise eski eşi Eda Barlas'tan olan Can ve Faruk adındaki iki oğlunun ardından üçüncü kez baba olmanın sevincini tattı.

