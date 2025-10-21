Bingöl'e değil New York'a gitmişti: Türkiye güzeli İdil Bilgen'in son hali gündem oldu

2024 Türkiye güzeli İdil Bilgen'in kariyer yolculuğunda nasıl bir yol çizeceği merak ediliyordu. Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Sağlık Bakanlığı’nın 118. dönem devlet hizmeti kapsamında Bingöl’ün Yayladere ilçesine atanan Bilgen, aldığı kararla dikkat çekmişti.

Hindistan'da düzenlenen Miss World'de de ülkemizi temsil eden ve yarışmada çeyrek finale kadar yükselen tescilli güzel, geçtiğimiz haftalarda New York'a taşındığını ve bir üniversite hastanesinde cerrahi alanda ihtisas eğitimine başladığını duyurmuştu.

Bilgen, "Odaklandığında, sıkı çalıştığında ve sebat ettiğinde hayaller gerçek olur. Sen hayal gücünün kısıtlamasısın. Aklına koyduğun her şeyi yapabilirsin" notuyla kariyerine burada devam edeceğini açıklamıştı.

SON PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

New York'ta sessiz bir yaşam süren İdil Bilgen, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla yeniden gündeme geldi.

Ayna karşısında siyah, sade bir elbisesiyle poz veren Bilgen, sosyal medyada gündem oldu. Türkiye güzeli seçildiğinde tartışmalar yaratan Bilgen hakkında, "Yurt dışı yaramış!" şeklinde yorumlar yapıldı.