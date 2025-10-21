Deniz Seki isyan etti: Artık çok sinirimi bozuyor!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, İbrahim Selim’in YouTube programına konuk oldu. Dikkat çeken açıklamalarda bulunan ünlü şarkıcı, geçmişte Popstar yarışmasında jüri koltuğunda oturduğu dönemde, yarışmacılar Bayhan Gürhan ve Rıza Tamer hakkında yaptığı yorumların yıllar sonra bile gündeme gelmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtti.

"En çok hangi konuda yanlış anlaşıldığınızı düşünüyorsunuz?" sorusuna Seki, şu yanıtı verdi:

"İki konu var, artık çok sinirimi bozuyor. Biri Bayhan meselesi. Şimdi Survivor’a gidiyormuş. Çok da iyi, tatlı bir çocuk. Hiçbir sorunumuz yok. Niye yanlış anladı insanlar? Bunu bir türlü anlatamadım.

İkincisi de Rıza Tamer. Ben Türkiye’deki ilk kadın jüri üyelerinden biriyim. 2003 yılında ‘Popstar’ diye bir yarışma vardı. Ben, Armağan Çağlayan, Ercan Saatçi, Ahmet San; çok kuvvetli bir ekibimiz vardı. Rıza Tamer şu anda çok güzel bir yolculukta. Sokak müzisyenliğinden nerelere geldi. Çok güzel şarkılar yazdı, acıklı bir hikâyesi var. O dönem ise çok çocuktu.

Ben ona ‘ukala’ gibi bir şey demiştim ama onu tatlılıkla söylemiştim. O böyle alındı, kırpıldı, biliyorsun bu montaj-kurgu olaylarını. Saçma sapan yanlış anlaşılacak bir yere getirdiler. Hiç alakası yok.

Son derece yetenekli arkadaşlarımın sonuna kadar yanındayım. Elimden ne geliyorsa yapmak için yanlarındayım. Bayhan’la ilgili de hiçbir sorunum yok. "