Deniz Seki 2 ismi istedi: Serenay Sarıkaya ve Deniz Çakır!

Ünlü şarkıcı Deniz Seki, konuk olduğu “İbrahim Selim ile Bu Gece” programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Hayatına, müziğe ve özel yaşamına dair itiraflarda bulunan Seki, "Hayatınız bir film olsa sizi kim oynasın istersiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

Seki, "Hayatım film değil tiyatro olsun. Beni Serenay Sarıkaya veya Deniz Çakır oynasın" dedi.

55 yaşında olduğunu ancak hâlâ 25 yaşında hissettiğini belirten şarkıcı, "Şu anki ben okyanus gibiyim, doldu doldu taştı. Büyüdükçe küçüldüm, kendimle gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

SEVGİLİSİNE DEĞİL BABASINA YAZMIŞ

Ünlü sanatçı, "Doyamadım" şarkısını ise sevgilisi için değil rahmetli babası için yazdığını da itiraf etti.

Botoks yaptırdığını ancak estetik operasyon geçirmediğini söyleyen Deniz Seki, "Kendimi Sabancı’nın kızından daha zengin hissediyorum" dedi.

Hak ettiği yerde olmadığını belirten ünlü şarkıcı, "Daha güzel yerlerde olmalıyım" ifadelerini kullandı.

5 yıllık sevgilisi İrfan Özçelik’ten ayrıldığını belirten Seki, şöyle dedi:

"Özel hayatımdan haberim yok. Ben yalnızım. Uzun yıllardır hayatımda olan insanla artık görüşmüyoruz. Görüşmeme sebebimizi de bilmiyorum."

