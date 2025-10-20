Çağatay Ulusoy sevgilisini ayakta alkışladı

Çağatay Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora’yı, ilk tiyatro oyunu olan Eşyanın Tabiatı'nın galasında yalnız bırakmadı. Ulusoy, sevgilisinin performansını ayakta alkışladı.

Mert Turak ile Aslıhan Malbora’nın başrollerini üstlendiği "Eşyanın Tabiatı" oyununun galası önceki akşam gerçekleşti.

Galaya çok sayıda ünlü isim gelirken, geçen yıl Barselona tatili dönüşü havalimanında görüntülenmeleriyle aşkları ortaya çıkan Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora çifti, gecede ilgi odağı oldu.

Çağatay Ulusoy, oyun öncesinde kuliste sevgilisine moral verdi. Daha sonra salona geçen Ulusoy, oyunu ön sıralardan dikkatle takip etti. Oyunun finalinde ise Ulusoy, sevgilisi Aslıhan Malbora'yı ayakta alkışladı.

ASLIHAN MALBORA: "EMİN ELLERDEYİM"

Oyun sonrası duygularını dile getiren Aslıhan Malbora, "İlk tiyatro oyunum. Süreç şahane geçti. Emin ellerdeyim" ifadelerini kullandı.

Malbora ile başrolü paylaşan Mert Turak ise partnerine övgüler yağdırdı:

"Aslıhan’ın oyunculuğunu beğeniyordum. Tiyatroya hevesli olması, dersini çalışıp gelmesi önemliydi. İnsan iyilerle çalışmak ister, Aslıhan yüreğini koyarak çalıştı."

