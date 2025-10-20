Ünlü oyuncu kazanın ardından sete döndü: 14 milyon dolara mal olmuştu!

Geçtiğimiz ay geçirdiği set kazası sonucu hafif beyin sarsıntısı geçirerek hastaneye kaldırılan ünlü oyuncu Tom Holland, çekimlere geri döndü.

29 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki temmuz ayında vizyona girmesi planlanan "Örümcek Adam: Yepyeni Bir Gün" filminin çekimleri için dün İskoçya, Glasgow'da sette görüntülendi. Holland, Örümcek Adam kostümünü giyerek, yüksekten sarkma sahnelerini çekerken objektiflere yansıdı.

STRANGER THINGS'TEN SÜRPRİZ İSİM

Tom Holland'a sette, hayranlarını şaşırtan bir isim de eşlik etti. "Stranger Things" dizisinin yıldızı Sadie Sink, ilk kez görüldüğü Glasgow'daki sette, film ekibiyle sohbet ederken görüntülendi.

Sink'in film kadrosuna dahil olup olmadığı merak konusu oldu.

KAZA 14 MİLYON DOLAR KAYBETTİRDİ

Eylül ayı sonunda İngiltere'nin Watford kentindeki Leavesden Stüdyoları'nda gerçekleşen kaza, Tom Holland'ın hafif beyin sarsıntısı geçirmesine neden olmuştu.

Bu kaza sonrası çekimler durdurulmuş ve yapımcıların bu bekleme süresi nedeniyle 14 milyon dolar zarar ettiği hesaplanmıştı.