Fatih Ürek'in son durumunu açıkladı: Bugün uyandırılması bekleniyordu
Geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılıp entübe edilen ve bugün uyandırılması beklenen Fatih Ürek'in son durumunu, menajeri açıkladı.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hastaneye kaldırılıp entübe edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren Ürek'le ilgili yeni açıklama geldi.

72 saat entübe olarak bekletilen Fatih Ürek'in bugün uyandırılması bekleniyordu. Sağlık durumu merak edilen ünlü sanatçıyla ilgili menajeri açıklama yaptı.

"DURUMU CİDDİYETİNİ KORUMAKTADIR"

Fatih Ürek'in menajeri Mert Siliv, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sanatçım Fatih Ürek’in sağlık durumuyla ilgili güncel bilgilendirmeyi paylaşıyorum. Durumu stabil olmakla birlikte, ciddiyetini korumaktadır. Yoğun bakımdaki tedavi ve takip süreci, sağlık ekibleri tarafından titizlikle yürütülmektedir. Süreçte önemli bir değişiklik olması durumunda tarafımdan bilgilendirme yapılacaktır."

"HALA UYUTULUYOR"

Gel Konuşalım programından Ece Erken'e de mesaj gönderen Mert Siliv, "Malum 3 gün çok stresli geçti. Fatih Bey'in durumu stabil, hala uyutuluyor. Dualarınızı esirgemeyin." ifadelerini kullandı.

