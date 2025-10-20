Kanserden vefat etmişti: Acun Ilıcalı kızının tüm eğitim masraflarını üstlendi

Survivor yarışmasıyla tanınan, Anadolu Ateşi ve Sultans of the Dance gruplarının dansçılarından Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Acun Ilıcalı, Hasan Yalnızoğlu'nun 8 yaşındaki kızının tüm eğitim masraflarını üstlendi.

Üstündağ, "Üstelik bunu sessizce yapıyor, konuşulmasını da istemiyor." dedi.

SURVİVOR'DA İKİ KEZ YARIŞMIŞTI

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev yapan Hasan Yalnızoğlu, Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasıyla adını duyurmuştu.

48 yaşında vefat eden Yalnızoğlu, 2012 yılında "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yarışmasında ikinci olmuş, 2015 yılında katıldığı "Survivor All Star" yarışmasında ise beşinci olarak adaya veda etmişti.

