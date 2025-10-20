Kanserden vefat etmişti: Acun Ilıcalı kızının tüm eğitim masraflarını üstlendi

Kanserden vefat etmişti: Acun Ilıcalı kızının tüm eğitim masraflarını üstlendi
Yayınlanma:
Acun Ilıcalı'nın, geçtiğimiz yıl kanser nedeniyle hayatını kaybeden Hasan Yalnızoğlu'nun kızının tüm eğitim masraflarını üstlendiği ortaya çıktı.

Survivor yarışmasıyla tanınan, Anadolu Ateşi ve Sultans of the Dance gruplarının dansçılarından Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024'te pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ’ın haberine göre, Acun Ilıcalı, Hasan Yalnızoğlu'nun 8 yaşındaki kızının tüm eğitim masraflarını üstlendi.

Üstündağ, "Üstelik bunu sessizce yapıyor, konuşulmasını da istemiyor." dedi.

hasan-yalnizoglu-acun-ilicali.webp

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgası açıklaması!Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgası açıklaması!

SURVİVOR'DA İKİ KEZ YARIŞMIŞTI

Sultans of the Dance ve Anadolu Ateşi dans gruplarında baş dansçı olarak görev yapan Hasan Yalnızoğlu, Acun Ilıcalı'nın düzenlediği Survivor yarışmasıyla adını duyurmuştu.

48 yaşında vefat eden Yalnızoğlu, 2012 yılında "Survivor Ünlüler - Gönüllüler" yarışmasında ikinci olmuş, 2015 yılında katıldığı "Survivor All Star" yarışmasında ise beşinci olarak adaya veda etmişti.

hasan-yalnizoglu.webp

Tarkan'ın Ajda Pekkan yorumu olay olduTarkan'ın Ajda Pekkan yorumu olay oldu

Kaynak:Hürriyet

Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Yapay zeka bazı insanları kalıcı olarak işsiz bırakmaya başladı bile!
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Saat vererek sel uyarısı yaptı
Bu yılın en değerli 10 otomobil markası belli oldu
Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Magazin
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgası açıklaması!
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgası açıklaması!
Tarkan'ın Ajda Pekkan yorumu olay oldu
Tarkan'ın Ajda Pekkan yorumu olay oldu