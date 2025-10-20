Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan miras kavgası açıklaması!

Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, yeni mekanının açılışında babasının vefatının ardından yaşanan miras kavgası ile ilgili konuştu.

2 Ocak’ta hayatını kaybeden Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, geçtiğimiz akşam Bebek’te mekan açtı.

Açılışta basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tuğçe Tayfur’a, babasının vefatının ardından gündeme gelen miras kavgası hatırlatıldı ve "Kırgınlıklar devam ediyor mu?" diye soruldu.

Sorular üzerine eşi Muhammet Aydın araya girerek, "Hiçbir kırgınlık yok, biz aileyiz. Kızıdır, cahillik yapar; ben yaşım gereği cahillik yapmışımdır. Sükut ettik, aile meselesi bitti." dedi.

tugce-tayfur.webp

"GÜLEREK CEVAP VERİYORUM ÇÜNKÜ ÇOK AĞLADIM"

Eşinin ardından konuşan Tuğçe Tayfur ise şu ifadeleri kullandı:

"Baba sülalesinden bahsediyorsanız, kırgınlık tabii ki de devam ediyor. Ben artık bunlara gülerek cevap veriyorum çünkü çok ağladım. O yüzden süreci takip etmeyi bıraktık. Tabii ki bir ailem var, onların geleceğini korumak zorundayım. Çocuklarım, abim, iki ablam ve kardeşim var; onları düşünmek zorundayım."

Kardeşleriyle ilişkilerinin ise iyi olduğunu vurgulayan Tayfur, "Kardeşler arasında hiçbir problem yok, konuşuyoruz, görüşüyoruz. Küçük kardeşim Taha’yı arıyorum ama henüz ulaşamadım. İnşallah ona da ulaşırım. Ablalarım, abim hep birlikteyiz." şeklinde konuştu.

tugce-ferdi-tayfur.webp

VASİYETTE İSMİ GEÇMEMİŞTİ

Ferdi Tayfur'un ölümünün ardından yeğeni Şirin Gözalıcı tarafından açıklanan vasiyetinde, servetinin bir bölümünü Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Darüşşafaka Vakfı'na ve LÖSEV'e bağışladığı ortaya çıkmıştı.

Vasiyetinde ismi geçmeyen Tuğçe Tayfur, babasının tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanması talebinde bulunmuştu.

Kaynak:Sabah

Magazin
