Mustafa Sandal'a ömürlük İngiltere vizesi verildi: Bunu alan ilk Türk oldu

İngiltere Sanat Konseyi, ilk kez bir Türk şarkıcıyı "uluslararası sanatçı" statüsüne alarak Mustafa Sandal'a ömürlük vize verdi.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal'a ömür boyu geçerli İngiltere vizesi verildi. İlk kez bir Türk şarkıcıyı "uluslararası sanatçı" statüsüne alan İngiltere Sanat Konseyi, Sandal'a 'Global Sanatçı Vizesi' verdi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, İngiltere Kültür Bakanlığı'na bağlı Sanat Konseyi'nin söz konusu belgeyi İngiltere İçişleri Bakanlığı’na göndermesiyle, Sandal için oturum belgesi de düzenlendi.

İngiltere Kültür Bakanlığı, Sandal'a verilen bu özel vizeye ilişkin resmi yazısında, sanatçının dünya çapındaki ödülleri, konserleri ve 8 dile çevrilen bestelerinin 24 ülkede liste başı olması gibi uluslararası başarılarını temel gerekçe olarak gösterdi.

MUSTAFA SANDAL: BİR TÜRK SANATÇI OLARAK ONUR DUYDUM

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mustafa Sandal ise şu ifadeleri kullandı:

"İngiltere gibi müziğin ana yurdundan bu statüye layık görüldüğüm için bir Türk sanatçı olarak onur duydum! Kariyerimin ilk gününden itibaren sizlerden aldığım karşılık ve pozitif enerjiyi her daim dünyanın dört bir köşesine ulaştırmak ve iletmek için ter döktüm. Pop müzik eşliğinde, Türk'ün enerjisini doğru şekilde ulaştırdığımı görmek hepimiz adına müthiş gurur verici!"

FAZIL SAY VE ATHENA'YA VİZE VERİLMEMİŞTİ

Geçmişte, ünlü piyanist Fazıl Say ve Athena grubu vize sorunları nedeniyle İngiltere'deki konserlerini iptal etmek zorunda kalmıştı.

