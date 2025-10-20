Tarikat iddialarının ardından Enes Batur'dan garip paylaşımlar!

Tarikat iddialarının ardından Enes Batur'dan garip paylaşımlar!
Enes Batur hakkında ortaya atılan “tarikat” iddiaları sosyal medyada bomba etkisi yaratmıştı. İddiaların ardından sessizliğe bürünen Batur'dan peş peşe paylaşımlar geldi.

16 milyon abonesi bulunan YouTube kanalını kapatan ve Instagram hesabında kendisine ait tüm fotoğrafları silen sosyal medya fenomeni Enes Batur, hakkındaki "tarikat" iddialarının ardından ilk kez paylaşım yaptı.

CharmQuell adlı bir sosyal medya kullanıcısı, Enes Batur ile dikkat çeken bir iddiada bulunmuş ve bazı paylaşımlarında "tarikat temaları" bulunduğunu ve bunun bir tesadüf olmadığını öne sürmüştü. Batur'un "oturduğu mekandaki objelerle bile tuhaf bir bağ kurduğunu" iddia etmiş ve bu açıklamalar, kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.

"ENES'E ULAŞAMIYORUM" DEMİŞTİ

Bu iddianın ardından, Enes Batur'un yakın arkadaşı Berkcan Güven, "Bir insanın özel hayatını, yakın çevresinden duyduklarınızı bu kadar kolay paylaşmamalısınız. Paylaşmayı geçtim, bu videoda adamın yaşadığı travma üzerinden çıkar sağlamanız ne kadar mantıklı?" ifadelerini kullanarak Enes Batur'a ulaşamadığını belirtmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Bu açıklamanın ardından Enes Batur, sessizliğini bozarak hakkındaki "tarikat" iddialarının ardından ilk kez sosyal medyada aktif oldu.

Ünlü fenomen, Instagram hesabında herhangi bir açıklama yapmadan art arda hayvan fotoğrafları ve çizgi film sahneleri paylaştı. Batur'un bu içerikleri neden paylaştığı ve bir mesaj mı vermeye çalıştığı, sosyal medyada merak konusu oldu.

