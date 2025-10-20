Fatih Ürek'in yanından çıkan İzzet Çapa zayıflama iğnesi iddialarına yanıt verdi

59 yaşındaki ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz hafta kalp krizi geçirip entübe edilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren ünlü şarkıcıyı yakın dostu olan İzzet Çapa ziyaret etti.

Çapa, Ürek'in tedavi gördüğü hastaneden çıktıktan sonra sosyal medya hesabından açıklama yaparak hem Ürek'in sağlık durumu hem de dolaşan söylentiler hakkında bilgi verdi.

Fatih Ürek 2 gündür uyutuluyor! Menajerinden yeni açıklama

"LÜTFEN SOSYAL MEDYADA DOLAŞAN HİÇBİR HABERE İNANMAYIN"

Fatih Ürek'in ailesi ve dostlarıyla birlikte hastane kapısında bekleyişin sürdüğünü belirten İzzet Çapa, çıkan haberlere itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, Ürek'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı:

"Lütfen sosyal medyada dolaşan hiçbir habere inanmayın… Beyin ölümü gerçekleşmiş değil. Doktorlar hâlâ 72 saatlik o kritik bekleme sürecinde. Kalbi güçlü… Kalbi her zamanki gibi dirayetli. O 20 dakikalık zaman diliminde yaşanan şeyin beyinde bırakacağı olası etki inceleniyor, o kadar. 72 saat dolmadan hiçbir kesin yargıya varılamaz…"

Fatih Ürek entübe edildi

ZAYIFLAMA İĞNESİ İDDİASI YALANLANDI

Kalp krizinin nedeninin zayıflama iğnesi olduğu yönündeki iddialara da değinen İzzet Çapa, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını vurguladı:

"Ayrıca bazı yerlerde geçen 'zayıflama iğnesi' iddiası tamamen asılsızdır. Yok öyle bir durum… Hastanenin telefonları susmuyor, herkes merakta, herkes endişeli… Ama ne olur yanlış bilgilere değil, sevgiye tutunalım."