Dün konutunda kalp krizi geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımdaki tedavisi devam eden şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek entübe edildi.

Ünlü şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, dün konutunda kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Evinde kalbinin durduğu öğrenilen Ürek, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede kalbi yeniden çalıştırıldı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Ürek'in kaldırıldığı hastane tarafından yapılan açıklamada, sanatçının yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

BUGÜN ENTÜBE EDİLDİ

Ürek'in sağlık durumuyla ilgili Hakan Ural'dan açıklama geldi. Kanal D'de yayınlanan "Neler Oliyor Hayatta" programında konuşan Ural, Ürek'in entübe edildiğini bildirdi.

Ural, "Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar" diye konuştu.

