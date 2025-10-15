Son dakika | Fatih Ürek kalp krizi geçirdi

Son dakika | Fatih Ürek kalp krizi geçirdi
Yayınlanma:
Son dakika... 59 yaşındaki ünlü şarkıcı Fatih Ürek, kalp krizi geçirdi. Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 59 yaşındaki şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek kalp krizi geçirdi. Sağlık durumunun ciddiyeti koruduğu öğrenilen Ürek'in yoğun bakıma alındığı bildirildi.

FATİH ÜREK KİMDİR?

Fatih Ürek, 3 Nisan 1956'da Erzurum'da bir sucuk fabrikasında kasaplık yapan Şerafettin Ürek'in 4 çocuğundan biri olarak dünyaya geldi. 3 kız kardeşi vardır. Henüz 1 yaşında iken ailesi Bursa'ya göçtü. Genç yaşta ses sanatçısı olmaya karar veren Fatih Ürek bir süre Taylan Gazinosunda çalıştıktan sonra İstanbul'a taşındı.

İlk albümü Yaktı Yaktı'yı Raks Müzik etiketiyle 1993 yılında yayınlayan sanatçı bu albümünde, ilk olarak Bülent Ersoy'un Sefam Olsun albümünde seslendirdiği aynı isimli şarkıya yeni yorumuyla yer vermiş, 1995 yılında çıkardığı Sen İki Gözümsün albümünde pop şarkılarının yanı sırasında klasik şarkılara da yer vermiştir.

2008 yılında adından sıkça söz ettiren Sus albümü ile 13 yıllık bir aranın ardından giriş yapan sanatçı bu albümünde seslendirdiği "Hadi Hadi" ve "Sus" şarkılarıyla müzik listelerinde üst sıralara kadar yükselmiştir. Hayde albümünde "Hayde" ve "Yedi Tepe" şarkılarının düzenlemelerinde Emrah Karaduman ile çalışmıştır.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

