Fatih Ürek 2 gündür uyutuluyor! Menajerinden yeni açıklama

Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, Çarşamba günü evinde kap krizi geçiriş ve hastanedeki 20 daikalık müdahalenin ardından hayata döndürülmüştü.

Ürek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ederken kullandığı zayıflama iğnesinin kalp krizine neden olabileceği tartışılmaya başlamıştı. Ürek'in menajeri Mert Siliv, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Fatih Ürek entübe edildi

"ASILSIZ HABERLERE İNANMAYIN"

Siliv, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlere inanmamanızı önemle rica ederiz. Değerli sanatçımız Fatih Ürek'in durumu stabil olup ciddiyetini korumaktadır. Hastamızın yoğun bakımdaki tedavisi titizlikle sürdürülmektedir. Süreçte herhangi bir değişiklik olması halinde, resmi bilgilendirme yalnızca hastanemiz tarafından yapılacaktır. Bu süreçte Fatih Ürek için dualarınızı eksik etmemenizi ve yapılan asılsız, spekülatif haberlerin hiçbirine itibar etmemenizi önemle rica ederiz."

HASTANEDEN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

İki yıl önce geçirdiği kalp krizi nedeniyle kalbine stent takılan 59 yaşındaki sanatçının, sağlık durumuna ilişkin “Hastanemize ulaştığında bilinci kapalı, ancak ritmi ve tansiyonu mevcuttu. Acil olarak gerçekleştirilen anjiyoplasti işlemiyle damar tamamen açılmıştır” açıklaması yapılmıştı.