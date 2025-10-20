İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in evliliği bitti

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir'in evliliği bitti
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, iki yıllık evliliklerini resmen sonlandırdı.

2022 yılında İtalya'nın başkenti Roma'da nikah masasına oturan oyuncu İpek Filiz Yazıcı ile şarkıcı Ufuk Beydemir, resmen ayrıldıklarını açıkladı.

İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir, boşanma haberlerinin ardından sosyal medya hesapları üzerinden ortak bir açıklama yaptı.

"GEÇEN HAFTA RESMİ OLARAK YOLLARIMIZI AYIRDIK"

Söz konusu açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bir süredir gelen sorular üzerine bu açıklamayı yapmak istedik. Evet, haberler doğru. Geçen hafta resmi olarak yollarımızı ayırdık. Biz, hayatlarımızı güzellikle birleştirdiğimiz gibi, aynı güzellikle ayrılabilmenin değerini ve önemini savunuyoruz.

Bu yüzden birbirimize, geçirdiğimiz dört yılı aşkın birlikteliğimize ve ailelerimize olan sevgi ve saygımız gereği bu konuda hassas davranmayı özellikle tercih ediyoruz.

Yapacağınız yorum ve paylaşımlarda aynı hassasiyeti göstermenizi sizlerden rica ediyoruz. İkimiz için de her şeyin daha da güzel olması temennisiyle..."

