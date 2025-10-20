Tarkan'ın Ajda Pekkan yorumu olay oldu

Süperstar lakaplı ünlü şarkıcı Ajda Pekkan, Ankara sahnesinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.

"Ankara Günay’da yeni sezonu birlikte açtık. Sahneye, müziğe ve sizlere duyduğum sevgiyle… Yepyeni bir sezon, yepyeni hikâyelerle başlıyor. Teşekkürler Ankara…" ifadelerini kullanan ünlü şarkıcıya dikkat çeken bir yorum geldi.

"BU NE GÜZELLİK, NE ASALET SÜPERSTAR'IM"

Pekkan'ın bu paylaşımına Tarkan kayıtsız kalmadı. Megastar lakaplı ünlü şarkıcı, Pekkan'ın paylaşımına şu yorumu yaptı:

"Bu ne güzellik, ne asalet Süperstar’ım"

Tarkan'ın bu iltifatı kısa sürede sosyal medyada olay oldu. Tarkan'dan gelen yorum, binlerce beğeni ve yorum aldı.

AJDA PEKKAN'DAN CEVAP GECİKMEDİ

Ajda Pekkan da Tarkan'ın övgü dolu yorumuna hemen yanıt verdi. Süperstar, "Canım Tarkan'ım, güzel sözlerin için çok teşekkür ederim. I love you" sözleriyle Megastar'a olan sevgisini dile getirdi.