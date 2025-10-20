Natalie Portman Sarıyer'de ortaya çıktı!

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı Natalie Portman, çocuklarıyla birlikte İstanbul'a geldi. Sarıyer'deki bir otele giriş yaparken görüntülenen ünlü oyuncu, yüzünü gizlemeye çalıştı.

Geçtiğimiz yıl İstanbul ziyaretinde bulunan ABD'li Oscar ödüllü oyuncu Natalie Portman, bir yıl aradan sonra yeniden Türkiye'ye geldi.

Ünlü oyuncu, tatil için çocuklarıyla birlikte geldiği İstanbul'da, Sarıyer'deki bir otele giriş yaparken objektiflere yakalandı.

natalie-portman.webp

KAMERALARDAN KAÇMAYA ÇALIŞTI

Görüntü vermemeye çalışan Oscar ödüllü oyuncunun, gazetecilerin kendisini çekmek istemesi üzerine yüzünü gizlemeye çalışması ise dikkatlerden kaçmadı.

Portman, hızla otele giriş yaparak kameralardan uzaklaştı.

new-project-2025-10-20t141407-975.jpg

ÇOK SAYIDA ÖDÜL ALDI

9 Haziran 1981'de dünyaya gelen Portman, oyunculuk kariyerine Leon filminde canlandırdığı Mathilda karakteri ile başladı. Star Wars, Black Swan ve V for Vendetta gibi birçok projede yer alan Portman, bir Oscar Ödülü ve iki Altın Küre Ödülü dâhil olmak üzere çok sayıda ödül aldı.

natalie-portman-gecen-yil.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

