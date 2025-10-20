Sabancı'nın korumaları devreye girdi: Kimseyi yaklaştırmadı

İş insanı Ali Sabancı ve Vuslat Doğan'ın 29 yıllık evliliği geçtiğimiz günlerde sona erdi. Ali Sabancı, boşanmanın ardından ilk kez görüntülendi.

Bebek'teki bir mekânda arkadaşıyla yaklaşık yarım saat sohbet eden Sabancı, mekân çıkışında korumaları eşliğinde aracına yöneldi.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, basın mensuplarının Ali Sabancı'ya boşanmayla ilgili soru yöneltme girişimleri, korumaları tarafından engellendi. Korumalar, gazetecilerin Sabancı'nın yanına yaklaşmasına izin vermedi.

Gazetecilerin soruları karşısında sessizliğini koruyan Ali Sabancı, hiçbir açıklama yapmadan hızlı adımlarla aracına binerek mekândan ayrıldı.

Vuslat Doğan ve Ali Sabancı, boşanmanın ardından şu açıklamayı yapmıştı:

"Biz ayrıldık. 29 yıllık evliliğimizi sonlandırdık. Birlikte yaşamı da kutladık birçok zorluğu da göğüsledik. Pek çok güzel anı biriktirdik. En önemlisi hayırlı, akıllı ve güzel yürekli iki evlat yetiştirdik.

Son yıllarda ise ilişkimizde sıkıntılar yaşamaya başladık. Sanki birimiz kıştayken diğerimiz yazdaydı... Çok çabalasak da aynı mevsimde buluşamıyorduk. Derken bir akşam ailece bindiğimiz teknemiz kayalara oturdu. Dualarla başlayan, iyileşme azmi ve çabasıyla devam eden zor bir sürece girdik.

Başlarda bu olay bizi daha da yakınlaştıracak, güçlendirecek sandık. Öyle olmadı. Birimiz çok ağır geçirdiği 3 aydan sonra normal hayat yaşantısına dönebildi. Diğerimiz ise hayati tehlikesi olmamasına rağmen 2 yıl boyunca devam edecek, ağır adımlarla ilerleyen çok zor bir sürece girdi. Tamamen iyileştiğimiz bugünlerde ise artık evliliğimizi sonlandırma kararı aldık.

Geçtiğimiz bu zor dönemlerde bizi sevgiyle saran, dualarını esirgemeyen ve gönülden destek olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz.

Bugün ayrılırken kayda geçirmek istediğimiz üç konu var: Birincisi, birbirimizi hiçbir gün kazadan sorumlu tutmadık, suçlamadık. İkincisi birbirimizden hiçbir maddi talebimiz olmadan ayrılıyoruz. Üçüncüsü bir ömür boyu birbirimizin can dostuyuz."