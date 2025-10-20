Kurtlar Vadisi'nin ünlü ismi hayatını kaybetti

Yayınlanma:
Kurtlar Vadisi dizisinde Baba Memduh karakterine hayat veren usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, 80 yaşında yaşamını yitirdi.

Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle akıllarda yer edinen 80 yaşındaki usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk, hayatını kaybetti.

Usta oyuncunun vefat haberini ses sanatçısı Onur Akay duyurdu. Akay, yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Kurtlar Vadisi’nin Baba Memduh’u, Sıla dizisinin Firuz Ağa’sı usta oyuncu Namık Kemal Yiğittürk’ü 80 yaşında kaybettik. Kaldığı Darülaceze’de vefat eden değerli sanatçımıza Allah’tan rahmet diliyorum."

kurtlar-vadisinin-baba-memduhu.webp

ÇOK SAYIDA DİZİ VE FİLMDE YER ALDI

1945 yılında İstanbul’da doğan Namık Kemal Yiğittürk, sanat hayatına tiyatro ile başladı. İlk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası dizisiyle televizyon ekranlarında yer alan Yiğittürk, uzun yıllar boyunca çeşitli dizi ve filmlerde rol aldı.

Özellikle Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı 'Baba Memduh' karakteriyle dikkat çekti.

kurtlar-vadisi-baba-memduh.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

