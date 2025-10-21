Tuba Büyüküstün'den Hakan Sabancı yanıtı: Gerçekten utanıyorum!

Yayınlanma:
Hakan Sabancı'nın, Paris Moda Haftası’na katılan Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenip geri çekmesi gündem olmuştu. Büyüküstün, kendisine yöneltilen soruya 'utanıyorum' diyerek yanıt vermekten kaçındı.

Hande Erçel ile Hakan Sabancı'nın yaklaşık üç yıl süren ilişkilerinin geçen ay bitmesinin ardından, iş insanı Hakan Sabancı'nın hareketi, sosyal medyada gündem olmuştu.

Sabancı'nın, geçtiğimiz günlerde Paris Moda Haftası'na katılan, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün'ün fotoğrafını beğenmesi dikkatlerden kaçmadı. Ancak aşk iddialarının ortaya atılması üzerine, Sabancı jet hızıyla beğenisini geri çekti.

hakan-sabanci.webp

FİLM GALASINDA SORULDU

Tuba Büyüküstün ise önceki akşam başrolünde yer aldığı 'Dehşet Bey' filminin galasında kamera karşısına geçti. Gazeteciler, ünlü oyuncuya, Hakan Sabancı'nın beğenisini sordu.

tuba-buyukustun.jpg

"BURAYA BİR BAKAR MISINIZ LÜTFEN?"

Tuba Büyüküstün, Hakan Sabancı sorusuna net bir yanıt vermekten kaçınarak, "Ben gerçekten bu sorulardan utanıyorum şu an. Başka zaman konuşalım, buraya bir bakar mısınız lütfen?" diyerek yanında bulunan oyuncu arkadaşlarını işaret etti ve galada olduğunu hatırlattı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

