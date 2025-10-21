Tanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha! Oğlu duyurdu

Tanyeli'nin ardından bir acı kayıp daha! Oğlu duyurdu
Yayınlanma:
Mart ayında pankreas kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Tanyeli’nin kız kardeşi de yaşamını yitirdi. Acı haberi Tanyeli’nin oğlu duyurdu.

Geçtiğimiz mart ayında pankreas kanseri nedeniyle yaşamını yitiren ünlü oryantal Tanyeli’nin ailesi bir kez daha yasa boğuldu. Tanyeli’nin kız kardeşi de hayatını kaybetti.

Acı haberi Tanyeli’nin oğlu Taylan, sosyal medya hesabından duyurdu.

tanyelinin-ardindan-bir-aci-kayip-daha.webp

​​​​​​"SON NEFESİNİ VERİP ANNEME KAVUŞTU"

Paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş bu dünyadan öte yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıklar yolunuzu aydınlatsın, kahkahalarınız kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte…"

Tanyeli, 17 Mart 2025’te, uzun zamandır mücadele ettiği kanser hastalığı nedeniyle İstanbul’da tedavi gördüğü bir hastanede 54 yaşında hayatını kaybetmişti.

tanyeli.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

