Kenan İmirzalıoğlu yeni dizisiyle para basacak

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu, yeni projesiyle televizyon dünyasına dönüş yapıyor. Afra Saraçoğlu ile başrolleri paylaşacağı “Aile Bir İmtihandır” dizisi için hazırlıklar devam ederken, İmirzalıoğlu’nun bölüm başına alacağı ücret dudak uçuklattı.

Gazeteci Mehmet Üstündağ, Gel Konuşalım programında yaptığı açıklamada, ünlü oyuncunun diziden bölüm başına 4 milyon 250 bin TL kazanacağını öne sürdü.

YAŞ FARKI TARTIŞMA YARATMIŞTI

Henüz yayın tarihi açıklanmayan dizide, 51 yaşındaki Kenan İmirzalıoğlu ile 27 yaşındaki Afra Saraçoğlu’nun partner olması ise sosyal medyada tartışma yarattı.

Kendisine yöneltilen yaş farkı eleştirilerine yanıt veren İmirzalıoğlu, şu sözleriyle dikkat çekti:

"Hikayeyi izlediğiniz zaman anlayacaksınız. Hikayeye dair bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak bana enteresan geliyor. Hikayeyi bir görelim, sonra sorarsınız."

