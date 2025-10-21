Mert Müldür kick boksçu sevgilisi ile nişanlandı

Fenerbahçe ve A Milli Takım'da forma giyen ünlü futbolcu Mert Müldür, uzun süredir birlikte olduğu kick boks sporcusu Koprena Andjela ile nişanlandı.

Daha önce sevgilisine evlenme teklifinde bulunan 25 yaşındaki Müldür, aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlandı.

Genç çift, mutluluk dolu anlarını sosyal medya hesaplarında paylaştı. Müldür, nişandan kareler paylaşırken, paylaşımında beyaz kalp ve sonsuzluk emojilerine yer verdi.

BEĞENİ VE YORUM YAĞDI

Sarı-lacivertli taraftarlar ve çiftin sevenleri, genç çifti tebrik yağmuruna tuttu. Müldür'ün paylaşımına beğeni ve yorum yağdı.

Şu anda Fenerbahçe'de forma giyen Mert Müldür, kariyerinde daha önce Rapid Wien ve Sassuolo takımlarının da formasını giymişti.

18 Haziran 2024 tarihinde oynanan ve 1-3 biten Gürcistan-Türkiye maçının 25. dakikasında attığı gol EURO 2024'de taraftar oylarıyla turnuvanın en güzel golü seçilmişti.