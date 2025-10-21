Kerem Bürsin gönlünü sosyal medya fenomenine kaptırdı

Kerem Bürsin'in, Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayırdıktan sonra gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdığı iddia edildi.

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni bir aşk iddiası ile gündeme geldi. Geçtiğimiz haftalarda Melisa Sabancı Tapan ile yollarını ayıran Bürsin’in, gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdığı iddia edildi.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ikili, gözlerden uzak bir ilişki yaşıyor. Kerem Bürsin ve Selin Yağcıoğlu çiftinin yakın çevresi, ikilinin birbirlerine çok aşık olduğunu söylüyor.

selin-yagcioglu.jpg

İLİŞKİLERİNİ GİZLİ TUTUYORLAR

Şimdilerde Çarpıntı adlı dizide Aras karakterine hayat veren ve set temposuna rağmen sık sık Selin Yağcıoğlu’na zaman ayırmaya çalışan ünlü oyuncu, ilişkilerini şimdilik gizli tutmaya özen gösteriyor.

Kerem Bürsin, Melisa Tapan Sabancı ile aşk yaşadığı dönemde de ilişkisini gözlerden uzak tutmayı başarmıştı.

kerem-bursin.webp

Kaynak:Takvim

