Dilan Çıtak'ın paylaşımı olay oldu! İbrahim Tatlıses'e gönderme mi yaptı?

Babası İbrahim Tatlıses ile yaşadığı sorunlarla sık sık magazin gündeminde yer alan Dilan Çıtak, son sosyal medya paylaşımıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü şarkıcı, babası ile mahkemelik olan abisi Ahmet Tatlıses ile bir fotoğrafını Instagram hesabında paylaşarak, "Abim var benim" notunu düştü.

Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı "İbrahim Tatlıses’e gönderme mi yaptı?" yorumlarında bulundu.

BABA-KIZ ARASINDA NE YAŞANMIŞTI?

Geçtiğimiz Temmuz ayında, Çıtak sosyal medya hesabından İbrahim Tatlıses hakkında skandal iddialarda bulunmuş ve babasının kendisine psikolojik şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

Paylaşımında, "Bir kız çocuğuna yapılan şiddeti, psikolojik baskıyı, psikolojik tacizi herkes bilmeli ve görmeli. Anlatacaklarımdan sonra bütün dünya bir şiddet yanlısını sevmeye devam edebilir ama artık herkes gerçeği bilmeli ki ben ait olmadığım bu kıyafeti huzurla çıkarayım!" ifadelerini kullanmıştı.

