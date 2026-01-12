Şarkıcı Cansever’den müjdeli haber: Kanseri yendik!

Şarkıcı Cansever’den müjdeli haber: Kanseri yendik!
Bir süredir lösemiyle mücadele eden şarkıcı Cansever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kanseri yendiğini açıkladı.

Uzun yıllardır Almanya’da yaşamını sürdüren şarkıcı Cansever, geçtiğimiz ay hayranlarını üzen bir haber paylaşmış, kendisine lösemi teşhisi konulduğunu duyurmuştu.

Kanser teşhisinin hemen ardından tedavi sürecine başlayan 58 yaşındaki şarkıcıdan güzel haber geldi.

"DUALAR KABUL OLDU, SAĞLIKLIYIM ARTIK"

Tedavi süreci başarıyla tamamlanan Cansever, müjdeli haberi sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı. Yaşadığı sevinci dile getiren Cansever, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Başardık canlarım… Kanseri yendik, size müjde vereyim. Dualar kabul oldu. Allah’ım sana hamdolsun. Bana dua eden herkesten Allah razı olsun. Sağlıklıyım artık."

Cansever’in "Sağlıklıyım artık" notuyla yaptığı paylaşımın ardından, takipçilerinden geçmiş olsun mesajları yağdı.

