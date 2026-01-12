Hasan Can Kaya'nın ABD gezisi olay oldu: Iron Man'den sonra onunla karşılaştı

Hasan Can Kaya'nın ABD gezisi olay oldu: Iron Man'den sonra onunla karşılaştı
Yayınlanma:
ABD seyahatinde yıldızlarla yaşadığı tesadüflerle gündeme gelen Hasan Can Kaya, trafikte Robert Downey Jr.’a rastlamasının ardından bu kez Los Angeles’ta Altın Küre gecesinin en iyi kadın oyuncusu seçilen Rhea Seehorn ile karşılaştı.

Konuşanlar programıyla tanınan ünlü komedyen Hasan Can Kaya, bir süre önce gittiği ABD'de Hollywood yıldızlarıyla olan tesadüfi karşılaşmalarına bir yenisini daha ekledi.

Hasan Can Kaya, geçtiğimiz günlerde trafikte seyir halindeyken yan araçta Oscar ödüllü efsane oyuncu Robert Downey Jr.’ı fark etmişti. Kaya, o anları "Trafikte Iron Man'e denk geldik" notuyla paylaştı.

iron-man.jpeg

Ünlü komedyen, dün akşam 83. kez düzenlenen Altın Küre Ödülleri’nde de çok konuşulacak bir karşılaşmaya imza attı.

"ÜZERİMDE EŞOFMANLA RHEA SEEHORN İLE KARŞILAŞTIM"

Kaya, törenin düzenlendiği otelin lobisinde, "Pluribus" dizisindeki performansıyla "Drama Dalında En İyi Kadın Oyuncu" seçilen Rhea Seehorn ile karşılaştı.

614570799-18551837431018046-4549872812053780882-n-1.jpg

Yıldız oyuncuyla fotoğraf çekilen Kaya, paylaşımına ise şu notu düştü:

"Üzerimde eşofmanla, lobide bugün Altın Küre'de en iyi kadın oyuncu ödülünü alan Rhea Seehorn ile karşılaştım. Macera devam ediyor... (Bu arada kendisi çok mütevazı ve pozitif bir insan)."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

