Nebahat Çehre vasiyetini hazırladı: Herkes benden sonra rahat etsin

"Aşk-ı Memnu" ve "Muhteşem Yüzyıl" gibi Türk televizyon tarihine damga vuran projelerde unutulmaz karakterlere hayat veren usta oyuncu Nebahat Çehre, katıldığı bir programda dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

2011-2014 yılları arasında yayınlanan ve "Muhteşem Yüzyıl" dizisinde canlandırdığı 'Ayşe Hafsa Sultan' karakterinin ölüm sahnesini yıllar sonra ilk kez izleyen Çehre, şaşırtan bir itirafta bulundu.

"RAHMETLİ ANNEME DE SON KEZ BAKAMADIM"

Dizideki ölüm sahnesini korkusu nedeniyle bugüne kadar hiç izlemediğini belirten usta oyuncu, şunları söyledi:

"Ölüme karşı bir korkum var. Rahmetli anneme de son kez bakamadım. Ölümden neden korktuğumu bilmiyorum ama ölüm korkumu yenemiyorum. Mezarlık ziyaretinde dahi bulunamıyorum. Bu korkuyu yenemiyorum."

10 YIL ÖNCE KARAR VERDİ

81 yaşındaki usta sanatçı, vasiyetini ise annesinin vefatının ardından hazırladığını açıkladı. Yaklaşık 10 yıl önce bu kararı aldığını belirten Çehre, vasiyet yazma gerekçesini şu sözlerle dile getirdi:

"Herkes benden sonra rahat etsin. Herkes kendinin ne olduğunu bilsin diye böyle bir karar aldım."