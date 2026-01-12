Altın Küre sahiplerini buldu: Adolescence geceye damga vurdu

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Komedyen Nikki Glaser’ın sunuculuğunu üstlendiği gecenin en çok konuşulan yapımı, TV kategorilerinde fırtına gibi esen "Adolescence" oldu. Netflix imzalı dizi, "En İyi Mini Dizi" ödülü de dahil olmak üzere toplamda 4 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

"Adolescence" dizisindeki performansıyla dikkat çeken 16 yaşındaki Owen Cooper da mini dizi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanarak, bu ödülü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

TV kategorisinde diğer ödüller ise "The Studio" (En İyi Komedi) ve "The Pitt" (En İyi Drama) dizilerine gitti. Ayrıca, Pluribus dizisindeki performansıyla Rhea Seehorn, Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Film kategorilerinde rekabet oldukça çekişmeliydi. Yönetmen Chloe Zhao imzalı “Hamnet”, geceden “En İyi Drama Filmi” ve Jessie Buckley ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülleriyle döndü.

Ancak ödül sayısı bakımından, başrolünde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı “One Battle After Another” dikkat çekti.

Film; En İyi Komedi/Müzikal, En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson), En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Teyana Taylor) dallarında toplam 4 ödül alarak sinema kategorisinde zirveye yerleşti.

Ayrılık sürecini ilk kez anlattı

ALTIN KÜRE TARİHİNDE BİR İLK

Gecenin tarihi anlarından biri Wagner Moura’nın ödül almasıydı. “The Secret Agent” filmindeki performansıyla Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu seçilen Moura, Altın Küre tarihinde oyunculuk dalında ödül kazanan ilk Brezilyalı olarak tarihe geçti.

İLK KEZ KAZANANLAR VE SÜRPRİZLER

Genç yıldız Timothée Chalamet (Marty Supreme) ve Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Komedi/Müzikal dalında "En İyi Erkek" ve "En İyi Kadın" oyuncu ödüllerini alarak kariyerlerinin ilk Altın Küre heyecanını yaşadılar.

Stellan Skarsgård ise “Sentimental Value” ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.