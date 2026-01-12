Altın Küre sahiplerini buldu: Adolescence geceye damga vurdu

Altın Küre sahiplerini buldu: Adolescence geceye damga vurdu
Yayınlanma:
83. Altın Küre Ödülleri Los Angeles’ta sahiplerini bulurken, Netflix yapımı “Adolescence”, en iyi mini dizi dahil dört ödül kazanarak geceye damga vurdu. Sinema kategorilerinde ise “Hamnet” ve “One Battle After Another” öne çıkan yapımlar oldu.

Sinema ve televizyon dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Altın Küre Ödülleri, Los Angeles’ta düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu.

Komedyen Nikki Glaser’ın sunuculuğunu üstlendiği gecenin en çok konuşulan yapımı, TV kategorilerinde fırtına gibi esen "Adolescence" oldu. Netflix imzalı dizi, "En İyi Mini Dizi" ödülü de dahil olmak üzere toplamda 4 dalda ödül kazanarak geceye damgasını vurdu.

"Adolescence" dizisindeki performansıyla dikkat çeken 16 yaşındaki Owen Cooper da mini dizi dalında en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazanarak, bu ödülü kazanan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

adolsence.jpg

TV kategorisinde diğer ödüller ise "The Studio" (En İyi Komedi) ve "The Pitt" (En İyi Drama) dizilerine gitti. Ayrıca, Pluribus dizisindeki performansıyla Rhea Seehorn, Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Film kategorilerinde rekabet oldukça çekişmeliydi. Yönetmen Chloe Zhao imzalı “Hamnet”, geceden “En İyi Drama Filmi” ve Jessie Buckley ile “En İyi Kadın Oyuncu” ödülleriyle döndü.

golden-globe-jessie-buckley.webp

Ancak ödül sayısı bakımından, başrolünde Leonardo DiCaprio’nun yer aldığı “One Battle After Another” dikkat çekti.

Film; En İyi Komedi/Müzikal, En İyi Yönetmen (Paul Thomas Anderson), En İyi Senaryo ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Teyana Taylor) dallarında toplam 4 ödül alarak sinema kategorisinde zirveye yerleşti.

Sibel Taşçıoğlu ayrılık sürecini ilk kez anlattı: Bir hafta önce öğrenmiş!Ayrılık sürecini ilk kez anlattı

ALTIN KÜRE TARİHİNDE BİR İLK

Gecenin tarihi anlarından biri Wagner Moura’nın ödül almasıydı. “The Secret Agent” filmindeki performansıyla Drama dalında En İyi Erkek Oyuncu seçilen Moura, Altın Küre tarihinde oyunculuk dalında ödül kazanan ilk Brezilyalı olarak tarihe geçti.

golden-globe-wagner-moura.webp

İLK KEZ KAZANANLAR VE SÜRPRİZLER

Genç yıldız Timothée Chalamet (Marty Supreme) ve Rose Byrne (If I Had Legs I’d Kick You), Komedi/Müzikal dalında "En İyi Erkek" ve "En İyi Kadın" oyuncu ödüllerini alarak kariyerlerinin ilk Altın Küre heyecanını yaşadılar.

timothee.webp

Stellan Skarsgård ise “Sentimental Value” ile En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

TFF yöneticileri arasında kavga çıktı: Süper Kupa'daki skandalı açıkladı
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Öğrenci ulaşımında en ucuz il belli oldu: Burada hala 9 TL!
Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Magazin
Nebahat Çehre vasiyetini hazırladı: Herkes benden sonra rahat etsin
Nebahat Çehre vasiyetini hazırladı: Herkes benden sonra rahat etsin
Sibel Taşçıoğlu ayrılık sürecini ilk kez anlattı: Bir hafta önce öğrenmiş!
Sibel Taşçıoğlu ayrılık sürecini ilk kez anlattı: Bir hafta önce öğrenmiş!