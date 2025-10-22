Kanlı mendille korkutmuştu: Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı!

Yahşi Cazibe, Maskeli Beşler ve Avrupa Yakası gibi gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaların sonrasında kameralar karşısına geçen ünlü oyuncu, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" açıklamasını yapmıştı.

Ancak geçen nisan ayında, oyuncunun Instagram hesabından hastane odasında kanlı bir mendille verdiği pozu paylaşması, hayranlarının korku ve endişesini artırmıştı.

EŞİ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncunun o paylaşımların ardından merak edilen son durumu, eşi Çilem Açıkalın'ın paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Çilem Açıkalın, eşi Peker Açıkalın'ın son halini paylaştı. Oyuncunun çocuğuyla keyifli anlar geçirdiğini görenler, Açıkalın için "İyi görünüyor" yorumunda bulundu.

