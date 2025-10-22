Kanlı mendille korkutmuştu: Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı!

Kanlı mendille korkutmuştu: Peker Açıkalın'ın son hali ortaya çıktı!
Yayınlanma:
Ünlü oyuncu Peker Açıkalın, hastane odasında kanlı mendille verdiği pozuyla sevenlerini korkutmuştu. Açıkalın'ın son hali eşinin paylaşımıyla ortaya çıktı.

Yahşi Cazibe, Maskeli Beşler ve Avrupa Yakası gibi gibi yapımlardaki rolleriyle hafızalara kazınan Peker Açıkalın'ın, geçtiğimiz yıl beyin kanaması geçirdiği iddia edilmişti.

Söz konusu iddiaların sonrasında kameralar karşısına geçen ünlü oyuncu, "Yazılan yanlış haberlere inanmayın, sağlığım yerinde. Konuşmamda ve yürümemde bir sakatlık yok" açıklamasını yapmıştı.

peker-acikalin.webp

Ancak geçen nisan ayında, oyuncunun Instagram hesabından hastane odasında kanlı bir mendille verdiği pozu paylaşması, hayranlarının korku ve endişesini artırmıştı.

peker-acikalin-kanli-mendil.webp​​​​​​​

Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!

EŞİ SON HALİNİ PAYLAŞTI

Ünlü oyuncunun o paylaşımların ardından merak edilen son durumu, eşi Çilem Açıkalın'ın paylaşımıyla gün yüzüne çıktı.

Çilem Açıkalın, eşi Peker Açıkalın'ın son halini paylaştı. Oyuncunun çocuğuyla keyifli anlar geçirdiğini görenler, Açıkalın için "İyi görünüyor" yorumunda bulundu.

peker-acikalin-son-hali.webp

Ebru Gündeş'in boşanma sebebi Elif Buse Doğan mı? "10 gün önce..."Ebru Gündeş'in boşanma sebebi Elif Buse Doğan mı? "10 gün önce..."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Magazin
Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!
Çağlar Ertuğrul'dan 'bornozlu fotoğraf' uyarısı: Oltaya gelenler olmuş!
Ebru Gündeş'in boşanma sebebi Elif Buse Doğan mı? "10 gün önce..."
Ebru Gündeş'in boşanma sebebi Elif Buse Doğan mı? "10 gün önce..."