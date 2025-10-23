Nihan Akkuş Okan Buruk'un sırrını açıkladı: Uzaylı olabilir

Nihan Akkuş Okan Buruk'un sırrını açıkladı: Uzaylı olabilir
Yayınlanma:
Galatasaray'ın Şampiyonlar ligi galibiyetinin ardından açıklama yapan Nihan Akkuş, Okan Buruk'un başarısının sırrını açıkladı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eski eşi Nihan Akkuş’un barıştıkları haberleri gündemdeki yerini korurken, Akkuş’un son açıklaması dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i, Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup etti.

galatasaray.jpg

Mert Müldür kick boksçu sevgilisi ile nişanlandıMert Müldür kick boksçu sevgilisi ile nişanlandı

Maçın ardından Ekol TV'ye konuşan Nihan Akkuş'a, Okan Buruk’un başarısının sırrı soruldu. Akkuş, "Ben anlayamıyorum ki, o bence uzaylı olabilir." yanıtını verdi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMIŞLARDI

2007 yılında evlenen ve Ali Yiğit adında bir oğulları olan Nihan Akkuş ve Okan Buruk çifti, 17 yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz yıl boşanmış, kısa süre önce ise yeniden bir araya gelmişti.

2024/11/07/hbgs.jpg

Nihan Akkuş, ayrıca maç sonrası Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen ile çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştı.

nihan-okan-buruk.jpg

Akkuş'un fotoğraf çektirdiği Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.

Kaynak:Ekol TV

İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Magazin
Adamlar'dan sonra bir grup daha dağıldı
Adamlar'dan sonra bir grup daha dağıldı
Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımda!
Bora Akkaş'ın kızı yoğun bakımda!