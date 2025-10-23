Nihan Akkuş Okan Buruk'un sırrını açıkladı: Uzaylı olabilir

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile eski eşi Nihan Akkuş’un barıştıkları haberleri gündemdeki yerini korurken, Akkuş’un son açıklaması dikkat çekti.

Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray, Norveç ekibi Bodo/Glimt’i, Victor Osimhen (2) ve Yunus Akgün'ün golleriyle 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından Ekol TV'ye konuşan Nihan Akkuş'a, Okan Buruk’un başarısının sırrı soruldu. Akkuş, "Ben anlayamıyorum ki, o bence uzaylı olabilir." yanıtını verdi.

GEÇTİĞİMİZ YIL BOŞANMIŞLARDI

2007 yılında evlenen ve Ali Yiğit adında bir oğulları olan Nihan Akkuş ve Okan Buruk çifti, 17 yıllık evliliklerinin ardından geçtiğimiz yıl boşanmış, kısa süre önce ise yeniden bir araya gelmişti.

Nihan Akkuş, ayrıca maç sonrası Galatasaray’ın yıldız forveti Victor Osimhen ile çekildiği fotoğrafı da sosyal medya hesabında paylaştı.

Akkuş'un fotoğraf çektirdiği Victor Osimhen'in 3. dakikada attığı gol, Galatasaray tarihinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bulduğu en erken gol olarak kayıtlara geçti.